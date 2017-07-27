蓮舫請辭黨主席 盼民進黨更強大中央社 (2017-07-27 16:39)
（中央社記者黃名璽東京27日專電）日本最大在野黨民進黨主席蓮舫今天舉行記者會，正式宣布請辭黨主席。她說，希望透過黨主席選舉讓民進黨更強大，好好備戰下一次眾議員選舉，展現取代安倍內閣的態勢。
多家日本媒體上午都報導蓮舫有意請辭黨主席傳聞，原因可能跟月初的東京都議員選舉敗選有關。蓮舫下午親自召開記者會正式宣布請辭。
日本放送協會（NHK）報導，她說，今天都在思考黨內人事調整，要怎麼做才能讓黨從離心力變成有向心力。結論就是自己完全退下，讓新的黨主席及黨務一級主管能率領更強的民進黨，才是最好的辦法。
蓮舫說，這麼做不是為了民進黨或她個人，而是為了民主主義，為了人民重振兩大政黨之一的民進黨。
談到請辭的主因，她表示，東京都議員選舉結果是一個契機，但不是直接的原因。透過選舉結果，她仔細傾聽同志們的聲音，在理解各種聲音的同時，也反省並注意到自己不足之處，「請辭是綜合考量後的結論」。
日本「朝日新聞」報導，有記者詢問，請辭跟蓮舫過去的雙重國籍爭議有無關連，蓮舫說，完全無關。
她說，希望儘快舉行黨主席選舉，選出新任黨主席及黨務一級主管，代替她繼續表達國民的不滿讓安倍晉三內閣知道，並營造出「民進黨就在這裡」的氣勢。
突然宣布請辭，蓮舫也向支持者表達歉意，並表示不能讓黨出現一天的空白，必須透過讓民進黨更強大的黨主席選舉，並經過仔細討論，展現出民進黨可以取代安倍內閣的態勢。
至於之前表態要投入下一次眾議員選舉，蓮舫說，目前先停下腳步，想再思考一下，「先回到一個議員的身分」。1060727
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ILG鑽】頂級八心八箭擬真鑽石戒指-情定紐約 鑽約0.03克拉
- Sleep Quality 大和防蹣抗菌釋壓11cm竹炭波浪記憶床墊-單人
- RALPH LAUREN POLO 素面小馬刺繡LOGO棒球帽-灰綠色
- YSL 經典LOGO V字波浪小羊皮三用金鍊晚宴包.桃紅
- itabella．漸層鑽面內增高休閒鞋(銀灰色)
- 【寶康珠寶】白底青微紫翡翠手鐲(附贈門泰珠寶鑑定書)
- 【LANCASTER】IKON系列幾何圖形牛皮側背水桶包(小)(灰藍色)
- 【JULIO眼鏡】完美工藝(紫-黑#STUTTGART PUR)
- HANABENE 經典極輕量-空氣包/媽媽包中型側包(粉紅豹紋)
- AS 狄克5尺雙人浮雕三件式房間組(床頭箱+床頭櫃+床底)胡桃
朝野都不太平 日本政壇連折兩女將【北京新浪網】
特朗普欲再推變性人服役禁令 美議員：十分醜陋【北京新浪網】
日防衛大臣稻田朋美辭職 涉嫌瞞報維和行動文件【北京新浪網】
比利時79歲老嫗失眠飆車 驚人時速238【中央社】
下令性侵制裁性侵 巴國村委會25人被捕【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》