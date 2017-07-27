首位F1芬蘭車手去世 曾奪戴通納24小時耐力賽冠軍北京新浪網 (2017-07-27 16:45)
萊奧-金努寧當年參加比賽的照片
芬蘭歷史上首位F1車手萊奧-金努寧（Leo Kinnunen）於7月26日去世，享年73歲。他只參加過1場F1分站賽，是1974年的瑞典大獎賽，當時他駕駛蘇提斯TS16賽車，但是只跑了8圈便因為電子故障退賽。
金努寧還曾經在1970年與佩德羅-羅德里格茲合作，駕駛保時捷917拿到了戴通納24小時耐力賽的冠軍。之後他們在布蘭德-哈奇、蒙扎以及文森佐-弗洛里奧贏得過世界運動車的分站賽冠軍。
（阿爾法）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【M2nd】閃耀奢華鱷魚腹皮凱莉包(花漾紫)
- 【光彩珠寶】婚戒 鉑金結婚戒指 女戒 你最珍貴
- BRITAX B-SMART 四輪雙向手推車 紅
- HELLO KITTY 優雅茶宴系列-雙人精梳棉四件式床包兩用被組
- 【VERSACE】經典女王頭LOGO羊毛針織圍巾(暗紅SC41LAA9822-0
- 2XU 2016 MOMENTUM壓縮慢跑短褲MR3742b 男款
- 【禾美珠寶】圓滿平安天然和田羊脂白玉戒墜兩用(MA050)
- Max Mara 膚色蕾絲設計短袖洋裝(附腰帶)
- SANTA BARBARA POLO - 幸福微糖系列肩背/斜背兩用馬鞍包-湖
- Max Mara-SPORTMAX 深咖啡色小羊皮立體條紋設計拼接皮外套
被誤讀的詹姆斯廢隊友 你被波什勒夫騙了【北京新浪網】
來騎士實屬無奈?曝最年輕MVP曾遭西部兩強拒絕【北京新浪網】
耿耿於懷!騎士老闆不滿步行者:泡椒交易虧大了【北京新浪網】
燈泡組合小試牛刀!哈登保羅聯手統治野球賽場【北京新浪網】
逼宮！曝利物浦天王告知克洛普：請放我加盟巴薩【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》