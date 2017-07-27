芬蘭歷史上首位F1車手萊奧-金努寧（Leo Kinnunen）於7月26日去世，享年73歲。他只參加過1場F1分站賽，是1974年的瑞典大獎賽，當時他駕駛蘇提斯TS16賽車，但是只跑了8圈便因為電子故障退賽。

金努寧還曾經在1970年與佩德羅-羅德里格茲合作，駕駛保時捷917拿到了戴通納24小時耐力賽的冠軍。之後他們在布蘭德-哈奇、蒙扎以及文森佐-弗洛里奧贏得過世界運動車的分站賽冠軍。

（阿爾法）