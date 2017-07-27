2017年8月5日，中國拳手祖力皮卡爾將與印度知名拳手辛格在印度孟買進行一場WBO 168磅超中量級東方金腰帶和亞太金腰帶的統一戰。

這場拳賽將決定兩條WBO金腰帶的歸屬，是一場有分量的比賽，獲得了中外眾多拳迷們的高度關注。印度的現役wbo東方洲際頭銜拳王辛格本人對這場比賽志在必得，他在多個場合表態稱，祖力只是個毛小子，祖力說出的所謂要KO自己的宣言，只不過是因為害怕自己。

作為曾經代表印度拳擊隊征戰奧運會，並在2008年北京奧運會上為印度獲得首枚奧運會拳擊獎牌（銅牌）的拳手，辛格在印度國內具有很高的聲望，被譽為「國寶級」的拳手。

賽前不少印度媒體就這場拳賽對辛格進行了採訪，在談及自己的對手——中國拳擊新秀祖力皮卡爾時，拳壇老將的辛格似乎顯得有些倚老賣老。

「他（祖力皮卡爾）只是個年輕的孩子。」在談到對手祖力皮卡爾時，辛格多次這麼描述，顯然對於一個比自己年輕八歲的拳壇新秀，辛格並沒有太把對手放在眼裡，「我對這場與中國拳手的比賽已經迫不及待了，我對於擊敗他充滿了動力。」

當被問及是否對祖力皮卡爾的拳擊風格進行了研究時，辛格談到：「他只是個年輕的拳手，我在YouTube或者其他渠道上看不到他的任何比賽。我只是與我的教練進行了溝通。他確實拿到了金腰帶，這不錯，但他非常年輕……他在拳擊界只是剛剛起步，他僅僅只打過8場正式比賽。我為8月5日的比賽做了充分的準備，我將向中國展示我們的實力是最強的。」

賽前，祖力皮卡爾曾放言說要KO辛格。對此，辛格似乎有些不屑一顧：「當他說他將KO我的時候，我不禁大笑。我相信他這麼說是因為他害怕我，所以他嘗試用這種心理戰，希望能讓我害怕。但老實說，我根本不在意這些，我只會專注於我的訓練，因為最後每個觀眾都會看到拳台里發生了什麼，然後他們將忘了他所說的那些大話。」

辛格如此自信滿滿並非毫無理由，他在轉入職業拳壇后的8場比賽中保持全勝，而且其中有7場是以KO方式獲勝。

在談到自己的備戰情況時，辛格表示：「祖力皮卡爾是個左撇子，而我是右勢拳手，這會改變很多情況。不僅僅是訓練方面的準備，精神方面的準備也同樣重要。防守左撇子拳手的方法與以往截然不同。我的教練觀看了他的比賽視頻，我們將制定出在拳台上對付祖力皮卡爾的戰術。」

印度國寶級對決中國拳壇新秀，誰將把這兩條WBO金腰帶攬於一身？這勢必將是一場火星撞地球般的精彩拳賽，相信很多中外拳迷都對這場金腰帶統一戰充滿了期待。8月5日，讓我們共同拭目以待。

（新體）