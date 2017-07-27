在拿下了本次美國之行的首場勝利后，瓜迪奧拉接受了媒體的採訪，瓜帥認為球隊踢出了他想要的內容，這比大比分勝利更重要。他說：「比賽的結果並不是那麼重要的，但我們的球員在場上互相為彼此拼搏，這樣的精神是相當重要的。」

瓜帥強調了熱身賽的意義，他說：「這是一場季前熱身賽，就像上場對陣曼聯一樣，那場比賽我們儘管輸了但是也體現出了一些積極的東西。」他繼續說道：「如果我們能夠踢得有現在這樣的硬度，那就能達到我們夢想中更穩定、更堅固的狀態，當然沃克、達尼洛，還有門迪，他們的加入能夠幫助我們提升我們的硬度。」

當記者問瓜帥比賽中他最滿意球隊哪方面的表現，瓜帥坦言：「就如同我剛說的，比賽結果並不重要，最重要的是我們為彼此互相戰鬥的團結精神。我們還需要持續提升以建立一些新的東西，這比賽只不過是一場季前熱身賽而已。」

本場比賽中德布勞內的表現極其出色，他參與到了球隊的前三個進球中。瓜帥對他的表現也是極盡讚美之辭，他說：「自從我來到曼城，我便認為當凱文保持樂觀的情緒時，他就能發揮出像今天這樣的表現」，他補充道：「想要找到一個和他（德布勞內）一樣水準的球員是很困難的，他是一個能為球隊戰鬥，能傳、能射的多面手，他能做到他想做的任何事。」

除了德布勞內，新援門將艾德森在比賽中也做出了數次漂亮的撲救。對於艾德森的表現，瓜帥也給予了肯定，他說：「我們知道他的水準，他還是個年輕人，已經慢慢成為了巴西國家隊的門將。我們現在只需要試著幫助他去掌握英語，了解英國文化。今晚，他撲出了對方很多次射門，他具備閱讀比賽的能力還能將球控制在自己的腳下。」

瓜帥還說到了沃克和達尼洛以及隊中老將亞亞-圖雷。他說：「當我們說達尼洛踢得如何的好，他和沃克在邊路發揮的如何如魚得水，還有他們如何幫助我們四位租借回來的球員，熱情的溝通交流等等，我想說除此之外，我們隊里還有亞亞-圖雷，他是一個具有偉大人格並且始終熱愛足球的人，我喜歡和熱愛足球的人一起訓練。當你給他一個足球，他就能享受到足球的快樂。皇馬的球員們並不好對付，而圖雷在今天的比賽中做出了巨大的努力。」

最後，瓜帥還談到了隊中一些傷員的恢復情況。他說：「大衛-席爾瓦或許能趕上新賽季，但是門迪的肌肉受了傷，他需要兩到三周，甚至更多的時間來康復，我們並不想冒任何的險來讓門迪提早出戰。同樣的，京多安也還沒有準備好出戰。」

（paulbest）