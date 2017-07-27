7月15日，中國體彩超級大樂透17081期開獎，中獎號碼為前區02、12、15、20、34+後區01、06，中山體彩再次爆出千萬巨獎，該中獎票面值756元，為9+3複式票，出自中山市小欖鎮基頭路21號地下4418018124體彩網點，此票共中得六等獎85注、五等獎160注，四等獎100注，三等獎20注，二等獎2注及一等獎1注，獎金共1065萬多元。

7月24日上午，中獎人陳先生來到中山體彩兌獎大廳辦理了兌獎手續。陳先生面容憨厚，彬彬有禮地和工作人員說：「你好，我是來兌大獎的。」工作人員通過系統核對兌獎后便說：「恭喜您，我們終於等到您來了。」陳先生不好意思的說：「呵呵，是呀，我這幾天一直都不知道自己中獎了。」

原來陳先生直到周末7月22日都還不知道自己中了大獎，當天他休息，如常經過4418018124體彩網點準備去買新的一期大樂透，順便查一查上周買的票有沒有中獎。銷售員把陳先生的票一過售票機，馬上機警地把陳先生叫到一旁，悄聲對他說：「先生，您中了1000多萬的大獎啊，趕快去體彩中心兌獎吧！」陳先生說自己當時聽后完全懵了，不敢相信，隨後他自己上網再查了一遍開獎號碼才敢確信自己真的中了大獎。

據陳先生介紹，自己買大樂透有一年多時間了，這次是第一次投注700多元購買9+3的複式票，平時一般都是買8+2複式100多元。每次投注前，他都會先看走勢圖分析，或者參考網點提供的推薦號碼進行購買，這次因為自己心水號碼比較多，想來想去拿不定主意，最後只好決定增加號碼。陳先生說平時經常看到報導中大獎的新聞，沒想到這次的加大投注，讓自己也幸運成為了千萬巨獎的得主。

陳先生說得知自己中獎后，第一時間就告訴了妻子。他們夫妻倆來中山打工多年，一直想自己創業，做點小生意，如今中獎了，陳先生說希望能改變家裡的生活質量，找到適合的機會自己創業，讓家人過上更好的日子。

遺憾的是，由於未採用追加投注，陳先生少拿了600多萬的頭獎追加獎金，從而無緣1600萬元單個最高頭獎。而此次1065萬元頭獎，已是中山體彩今年第四個大樂透千萬大獎，中山堪稱體彩大樂透的中獎福地，讓我們一起期待下個億元巨獎的誕生吧！(中國體彩網 仇舒婷)