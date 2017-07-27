稿件來源：「中國證券報」公眾號

相比近期新聞和猜測不斷的萬達系和王健林，一段時間來公開場合露面不多的許家印可謂春風得意。

7月27日早盤，中國恆大（23.8， 2.90， 13.88%）一度大漲逾7%，繼續刷新上市來新高；截至上午收盤漲6.46%，報22.25港元。

許教授於是擊敗了楊惠妍、貝索斯和丹格特榮登今日全球富豪榜最大贏家！

更是正式超越王健林成為國內地產首富！

許教授身價猛增主要是由於所持中國恆大股價一路飆升。今年以來，中國恆大成為港股漲勢最猛的股票之一，年初至今漲幅已經超過330%。按照去年年報披露許家印持有101.62億股計算，其持股市值已經從年初的490億港元飆升至2210多億港元，平均每天增近8億港元。

超預期業績表現促股價大漲

事實上，儘管中國恆大近期一路高漲，其6月股價經歷了一輪盤整。香港南華金融（0.054， 0.00， 0.00%）集團高級策略師岑智勇接受記者採訪時表示，很明顯，恆大股價上漲的主要原因是受到了其近日發佈的非常好的盈利預喜推動，這也促使資金大幅流入恆大。

7月25日，中國恆大發佈正面業績公告，預期本集團截至2017年6月30日半年度錄得之未經審計凈利潤為去年同期的3倍左右。而中國恆大2016年中期業績顯示，恆大當期實現凈利潤71.27億港元。由此推算，恆大今年上半年實現凈利潤將超過213億港元，已經超過中國恆大2016年全年凈利潤。

銷售方面，中國恆大7月3日公告顯示，中國恆大6月銷售金額為611.2億元，1-6月累計合約銷售金額2440.9億元，銷售均價為9862元/平方米。

這一銷售規模儘管低於碧桂園（10.52， 0.66， 6.69%）和萬科，但其同比200%的凈利增速仍然傲視其他地產上市公司。

此外，中國恆大還顯著改善了債務結構，公司此前公告顯示，截至2017年6月30日，集團已經按公告完成了全部永續債的贖回工作，共計人民幣1129.4億元，財務壓力將顯著降低。

距離首富還有多遠

圍觀群眾不禁要問，許家印距離成為首富還有多遠？

按照福布斯數據顯示，目前首富榜榜首馬雲與許家印財富差距為49億美元，按照今日美元和港幣匯率，在其他因素靜止的狀態下，中國恆大股價再增長3.76港幣/股，即在最新價格基礎上再上漲約18%即可與馬雲打平，而在最新價格基礎上再上漲約12%即可與馬化騰並肩。

不過對手亦非等閑之輩。今年以來，阿里巴巴和騰訊股價均屢創新高。阿里巴巴年內股價漲幅達77%，騰訊股價亦大漲61%。

恆大地產回A仍在推進

7月13日晚間，深深房A再度發佈關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告，稱重組方案仍需進行進一步的商討、論證和完善，預計無法在7月14日前披露本次重大資產重組預案或報告書等相關信息。股票將自2017年7月14日起繼續停牌不超過1個月。

這是深深房宣布與恆大重組以來的第8份延期復牌公告，其與恆大的重組預案因此再次推遲公佈。

不過儘管預案一再推遲，但其他工作仍在推進。恆大已經先後與1月2日、6月1日宣布引入了兩輪共20家戰略投資者，獲得總計700億戰略投資，且全部資金已於6月2日到賬，並完成驗資及工商變更登記。

此外，為了順利完成與深深房的重組，恆大向港交所分拆地產業務並獲得了批准，並將恆大地產此前收購的嘉凱城，轉讓給了控股股東凱隆置業。

多方資金加碼內房股

受利好消息推動，外資行也開始積極買入恆大。岑智勇指出，實際上自恆大發佈盈利預喜之後，買進恆大的反而以一些外資行居多，例如摩根士丹利、中信里昂、瑞士信貸，相比較而言僅在這兩天中資行等南下資金反而不是那麼突出。

國泰君安（17.14， -0.16， -0.93%）地產分析師侯麗科此前指出，公司有望依靠優質土儲及併購和舊改項目維持地產業務增長。隨著股東結構里南下資金佔比逐步提升，後周期時代龍頭集中度上升以及回A進程的推進，估值仍具備上行空間。

岑智勇強調，其實從更廣泛的行業板塊來看，內地房產股整體是一個比較強的板塊，值得留意。它們整體的業績均是不錯的，最近幾個月的數據來看，很多公司的銷售數據都是量價齊升。但風險也需要注意，主要還是來自於一些政策面因素，例如限購等措施會不會加碼，這些都是投資者需要留意的。