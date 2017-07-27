（中央社首爾26日綜合外電報導）南韓總統文在寅今天歡迎黑色混種狗「多利」入住青瓦台，成為官邸新成員。據說多利差點就要成為人類的盤中飧，好在2年前及時獲救，如今才能成為南韓第一狗，開心過活。



法新社與南韓英文報「韓國前鋒日報」（Korea Herald）報導，文在寅辦公室發布聲明說，喜歡動物、競選總統期間就允諾收養多利（Tory）的文在寅，今天開心迎接多利來到青瓦台。聲明還說，這是首次有受虐後獲救的狗入住青瓦台。



把多利救出來的動保組織CARE透露，多利的前飼主是個出名會虐待狗狗，還會吃狗肉的老人。



文在寅辦公室表示，CARE在首爾市郊一處廢棄農舍發現多利時，身上有多處被毆打的傷痕，還被繩索綁住。CARE也說，曾有目擊者通報，多利的前飼主曾用刀殺死另一條狗。



文在寅的前任總統朴槿惠今年稍早離開青瓦台時，棄養了9條狗，被大家罵得狗血淋頭。



相較之下，文在寅領養多利之舉大獲好評，鄉民很喜歡多利，甚至幫牠取了個「文多利」的綽號。



推特一名推友寫道：「文多利在把拔的懷裡！多利，要過得幸福！」



另一名推友說：「多利，你遇到了最棒的主人！」



文在寅今年5月參觀收留多利的收容所，允諾收養這條「所謂的醜狗…因為人類和動物都有權利不受偏見和歧視傷害」。



文在寅領養約4歲大的多利，在南韓算相當少見，因為多利是混種狗，而在南韓，大部分人偏好純種狗。



被認為「醜陋」的狗狗常被棄養，動保組織估計，每年約有10萬條狗被飼主丟棄，許多遭棄養的狗，最後都落到被狗肉工廠宰殺，或被安樂死的命運。（譯者：中央社鄭詩韻）1060727