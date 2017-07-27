越南榮軍烈士日70週年 各地辦紀念活動中央社 (2017-07-27 16:30)
（中央社河內27日電）今天是越南榮軍烈士日70週年，當地中央到地方政府陸續舉行紀念活動，緬懷近代史上為越南犧牲的軍人。
越南共產黨領導的越南政府，1947年宣布7月27日為榮軍烈士日，至今屆滿70週年。經過對法國與美國的戰爭，越南全國有數以百萬計戰死的軍人與存活的老兵。
越南榮軍烈士日70週年之際，當地中央到地方政府部門，近日紛紛舉行紀念活動，包括組團前往陵墓獻香，慰問家屬和向老兵送禮，並為戰死軍人的眷屬和老兵義診。
各部門還舉辦戰士遺物、革命圖片與國家海島主權等展覽，另有歌舞表演紀念活動，表揚軍人對越南的貢獻。
與此同時，當局特別緬懷64名、1988年和中國軍隊在南海武裝衝突中喪生的官兵，紀念園區日前也落成啟用，以宣揚越南對南海的主權，並加強當地青少年的愛國教育。1060727
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【EMPORIO ARMANI】浮華世界典藏日期錶-銀框x深咖(AR2480)
- kadia．個性簡約 牛皮抓皺高跟裸靴(黑色)
- Bath & Bloom 蝶舞四季繽紛擴香精大禮盒300ML-9月預知
- kadia．氣質高雅拼接尖頭高跟鞋(藍色)
- Apple TV 4 第四代 64GB (MLNC2TA/A) + 1.5m HDMI傳輸線
- 【雅紅珠寶】財源廣進天然玻璃種翡翠玉耳環-彌勒佛
- 【LANCASTER】IKON系列幾何圖形牛皮側背水桶包(小)(祖母綠)
- BOBSON 女款熱感IN小直筒褲
- 鴻宇HongYew 300織精梳棉-費歐娜 粉-雙人兩用被
- 【JULIO眼鏡】完美工藝(限量黑金#ZURICH BLKGOLD)
朝野都不太平 日本政壇連折兩女將【北京新浪網】
特朗普欲再推變性人服役禁令 美議員：十分醜陋【北京新浪網】
日防衛大臣稻田朋美辭職 涉嫌瞞報維和行動文件【北京新浪網】
比利時79歲老嫗失眠飆車 驚人時速238【中央社】
下令性侵制裁性侵 巴國村委會25人被捕【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》