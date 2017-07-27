（中央社河內27日電）今天是越南榮軍烈士日70週年，當地中央到地方政府陸續舉行紀念活動，緬懷近代史上為越南犧牲的軍人。



越南共產黨領導的越南政府，1947年宣布7月27日為榮軍烈士日，至今屆滿70週年。經過對法國與美國的戰爭，越南全國有數以百萬計戰死的軍人與存活的老兵。



越南榮軍烈士日70週年之際，當地中央到地方政府部門，近日紛紛舉行紀念活動，包括組團前往陵墓獻香，慰問家屬和向老兵送禮，並為戰死軍人的眷屬和老兵義診。



各部門還舉辦戰士遺物、革命圖片與國家海島主權等展覽，另有歌舞表演紀念活動，表揚軍人對越南的貢獻。



與此同時，當局特別緬懷64名、1988年和中國軍隊在南海武裝衝突中喪生的官兵，紀念園區日前也落成啟用，以宣揚越南對南海的主權，並加強當地青少年的愛國教育。1060727