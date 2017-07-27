宏達電推中國版Vive 裝置可獨立運作中央社 (2017-07-27 16:20)
（中央社記者吳家豪台北27日電）宏達電今天在2017年中國國際數碼互動娛樂展覽會（ChinaJoy）宣布，將推出首款針對中國大陸市場設計的Vive獨立運作虛擬實境裝置，內建Viveport虛擬實境應用商店。
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電（HTC）指出，中國版Vive獨立運作虛擬實境裝置（Standalone VR headset）將提供更具價格優勢的優質虛擬實境體驗給更廣大的消費族群，並把Vive系列領先的個人電腦端虛擬實境體驗，拓展至更廣泛的虛擬實境設備形態。
中國版Vive獨立運作虛擬實境裝置無需連接外部個人電腦或智慧型手機即可運作，透過Qualcomm Snapdragon 835虛擬實境行動平台的設計，來支援內建的虛擬實境功能，讓開發者能快速創造內容。
HTC Vive中國區總經理汪叢青表示，中國大陸的行動通訊及虛擬實境市場已領先全球，HTC透過與Qualcomm合作，推出價格更加優惠且容易上手的頂級中國版Vive獨立運作虛擬實境裝置，讓HTC能夠將最棒的獨立運作虛擬實境裝置體驗帶給更多的中國大陸用戶。1060727
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