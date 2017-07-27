7月20日上午，2017 中國網路媒體足球精英賽發佈會暨抽籤儀式在京召開。北京市互聯網信息辦公室、首都互聯網協會、北京市足球運動協會等相關單位領導，波司登國際服飾（中國）有限公司、內蒙古 伊 利 實業集團股份有限公司代表，以及 35 支參賽球隊負責人出席發佈會現場。

今年，賽事組委會共邀請 35 支球隊、877 名球員參加，在賽程賽制、數據統計、宣傳推廣、獎項設置等方面都加入新的元素。同時，首都互聯網協會聯合北青網，將繼續舉辦「我眼中的互聯網足球世界」影像大賽。而前不久正式發佈組建的「中國互聯網足球精英隊」，也成為本年度的一大亮點。

首都互聯網協會常務副會長、秘書長魏莞介紹了賽事的整體情況，表示將以足球運動為紐帶，繼續與各方攜手努力，以發展新理念推進互聯網特色足球運動新實踐，朝著「體育強國夢」闊步前進。

作為指導單位，北京市足球運動協會始終關心賽事發展。北京市足球運動協會社會足球工作小組競賽官員張淼表示，將在競賽方面給予全力保障，提供專業裁判團隊，與主辦方優勢互補、合作共贏，共同促進足球運動繁榮發展。

球隊代表也在發佈會上分享了感悟。微博足球隊隊長陳池說，新浪與賽事共同走過了十五年，是歷史的見證者，也是歷史的創造者，更是賽事的忠誠「粉絲」，將繼續全力以赴，與大家在綠茵場上切磋球技、聯結情誼。京東集團首次參賽，足球隊負責人曹佳表示對賽事神往已久，將嚴格遵循秩序，尊重裁判、尊重對手，向優秀的夥伴們學習，與各參賽單位一道拼搏向前，共同為賽事的成功舉辦而努力，為建設網路文明貢獻力量。

活動現場正式發佈了中國網路媒體足球精英賽新版LOGO，並舉行了分組抽籤儀式，35 支參賽球隊負責人在全場的監督下進行了抽籤，揭曉了分組結果。北京市互聯網信息辦公室黨組成員、副主任陳華同志出席抽籤儀式。

2017 中國網路媒體足球精英賽將於 8 月中旬正式打響。沉澱輝煌，續夢未來，互聯網+足球，我們開啟新航程！