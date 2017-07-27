邁凱倫執行董事扎克-布朗表示：英國大獎賽的未來在銀石賽道，而不是倫敦街道賽。

盛傳2019年之後倫敦街道賽將取代銀石賽道，成為英國大獎賽的舉辦地，但是布朗認為這隻是痴人說夢，倫敦街道賽不現實。

「大家都在談論倫敦大獎賽，我認為在這裏舉辦比賽是項艱巨的任務，銀石才是英格蘭F1賽事的主場。」布朗表示，「我認為倫敦要舉辦街道賽的基礎設施不同於其他街道賽，除非你圍繞著奧林匹克體育場或者奧林匹克公園比賽，銀石才是最佳比賽地。我認為這才是夢想成真的地方。」

布朗希望銀石能夠與F1新主自有媒體集團簽訂一份新合約。「我認為他們會解決這個問題，」布朗表示，「在我看來，自有媒體集團應該為此買單，但不是待價而沽，這也不是唯一解決的辦法。」

「如果你環顧賽場四周，如果你坐下來會說，『我們在這裡有收入差距，所以我們怎麼能讓英國大獎賽產生更多的收入？』我認為有很多方式方法可以做到這一點。」

布朗對F1在倫敦的直播秀表示了讚賞，他表示這個案例應該被其他站次以及今後的比賽效仿。

「這是很棒的事情，」布朗表示，「在那裡幾乎可以看到每一個人。我認為這可以是自有媒體集團跟超級碗相提並論的案例。」

（新浪體育/賽車頻道/小科）