日期:7月27日，2017年亞洲男排錦標賽進行了複賽首輪比賽，中國男排以3-0力克伊朗隊，取得複賽首場勝利，三局的比分為：27-25、25-19、25-20。

中國男排在小組賽中以二勝一負取得小組第二名，在前八名複賽中與伊朗、中國台北、澳大利亞同分在F組，小組賽0-3負於澳大利亞隊的比分帶入複賽。本場比賽中國隊首發陣容為：主攻仲為君、季道帥，副攻饒書涵、陳龍海，接應江川，二傳詹國俊，自由人杜海翔。伊朗隊則以U23青年隊為班底出戰。

第一局雙方比分交替上升，戰成17平。江川和仲為君先後進攻得手，江川強攻突破得分，隨後仲為君反擊下球，中國隊以21-18領先。對方連續反擊得手，隨後發球得分，追成21平。隨後仲為君強攻打手出界、季道帥後攻被攔、仲為君處理球得分，雙方戰成23平。陳龍海反擊快球打中、江川反擊打中，25-24。詹國俊傳球出界、對方發球出界，26-25。對方傳球觸網，中國隊以27-25先勝一局。

第二局雙方比分緊咬，從1平戰至12平。仲為君一攻得手、陳龍海近體快球打中，對方一攻接連得分，雙方戰成15平。季道帥強攻打中、對方連續進攻出界，中國隊以18-15領先。季道帥和饒書涵雙人攔網得分、江川進攻後攻打手出界，20-16。江川強攻造成對方攔網出界、季道帥跳發球得分，中國隊以23-17領先，並以25-19再勝一局。

第三局中國隊打的順手，以8-4領先至第一次技術暫停。對方連續進攻失誤，詹國俊二次球打中，中國隊以12-5拉開比分。江川和仲為君進攻頻頻得分，中國隊以16-8領先。此後中國隊進攻接連被攔，對方追成12-16。對方一攻下球，隨後發球擦網得分，追成14-17。江川強攻造成對方攔網出界、陳龍海攔住對方快攻，19-14。陳龍海再次攔網得分，20-14。隨後中國隊攻勢如潮，仲為君的強攻和江川發球得分、陳龍海吊球得手，23-16。最終對方發球出界，中國隊以25-20取勝，以3-0擊敗對手。

在此前結束的一場比賽中，中國台北隊以3-1（25-23、25-17、24-26、25-18）戰勝澳大利亞隊。這樣F組四支隊伍均為一勝一負積3分，澳大利亞隊以局分優勢暫居首位，中國隊和伊朗隊局分相同，比較小分，伊朗暫列第二位，中國隊隊暫居第三位。中國台北隊排在第四位。

（冰雪季節）