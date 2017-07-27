（中央社記者康世人新德里2017年7月27日專電）印度知名雜誌「今日印度」8月號封面，藉由中國公雞狀和跟隨在後的巴基斯坦小雞狀地圖暗喻諷刺，但台灣與西藏不在中國地圖裡，引發中國大陸網民玻璃心碎。



今日印度以「中國的新小雞」為主題，封面刊登沒有包括台灣與西藏在內的公雞狀中國地圖，看起來像是一隻公雞，創意設計被美國出版設計師協會（Society of Publication Designers）選為7月31日（出刊日）當日最佳封面。



中、印部隊在邊境對峙超過1個月，「今日印度」（India Today）定7月31日出刊的8月號雜誌，以巴基斯坦小雞狀地圖，跟隨在公雞狀中國地圖之後，來諷刺中國與巴基斯坦的關係，以及對印度的威脅。



「今日印度」網站也發表文章談到8月號封面說「我們將了中國一軍」，文章還引用美國前參議員普瑞斯勒（Larry Pressler）的文章，主張美國應與印度結成「超級聯盟」，在南海爭端採取軍事同盟，共同對抗中國大陸。



「今日印度」創刊於1975年，短短幾年成為印度全國性雜誌，以5種語言版本在全球發行，每週發行量110多萬份，讀者超過1500萬人，刊物出版已持續10年，是印度以英文發行最大的媒體集團，也是在美發行量最大的印度刊物。