（中央社華盛頓2017年7月26日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧（Mike Pompeo）視中國大陸為美國主導世界地位的最大威脅，而非俄羅斯或伊朗。他表示會視北京為頭號威脅，在於其更強大的經濟與人口。



「今日俄羅斯」（RT）報導，接受「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）訪問時，蓬佩奧把恐怖主義及北韓列為短期內美國安全利益的最大威脅，而選擇中國大陸、俄羅斯及伊朗為中、長期關注對象。



蓬佩奧告訴「華盛頓自由燈塔」資深編輯暨國家安全路線記者葛茨（Bill Gertz）：「老實跟你說，要從中、俄、伊朗裡挑一個真的很難。我猜若非要我從中挑一個，我很可能會挑中國。」



他解釋說：「不像俄羅斯，生死取決於能從地下掘出多少桶石油，中國已打造出一個實際且具規模的經濟。伊朗也是很類似的單一領域，且沒有像中國那樣龐大的人口規模。」



蓬佩奧還提到，北京的國防戰略是基於能與美國對抗及其自身的能力。



他說：「他們很可能要不試圖竊取我們的東西，要不就是確保他們可以打敗我們，而且通常是兩者都有。我想很清楚的是，當他們思考自身在世界的地位時，是透過衡量自身在世界的地位，來惦惦自己有幾兩重，他們希望能與美國平起平坐，而非與其他國家相比。」（譯者：中央社陳亦偉）