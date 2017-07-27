（中央社紐約26日綜合外電報導）紐約華裔警察劉文建2年半前當街遭凶手行刑式槍擊身亡，震驚各界，他的遺孀本週透過人工受孕的方式生下兩人愛的結晶。抱著這得來不易的劉家骨肉，劉文建的雙親忍不住老淚縱橫。



法新社和「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，劉文建遺孀陳佩霞在丈夫過世當晚要求醫生冷凍丈夫的精子，希望有朝一日能圓兩人想生孩子的夢想。



陳佩霞25日在紐約威爾康乃爾醫院（Weill Cornell Hospital）生下兩人女兒安潔莉娜（Angelina）。劉文建的母親說：「她的名字叫安潔莉娜，就像天使（Angel）一樣，跟我兒子一樣是天使。」



年僅32歲的劉文建和40歲搭檔拉莫斯（Rafael Ramos）2014年12月20日這天在布魯克林（Brooklyn）巡邏時，於警車內遭凶手賓斯利（Ismaaiyl Brinsley）開槍擊中頭部身亡。



當時，數以千計的警察出席劉文建的葬禮，場面哀戚，才新婚3個月的妻子陳佩霞在葬禮上強忍淚水，說她失去了「靈魂伴侶」和一個「很棒的丈夫」。



陳佩霞2015年接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時談到她對丈夫劉文建的愛，不僅將他視為英雄，還在他死後每天配戴他的警徽。



警方表示，劉文建過世當晚，陳佩霞夢見丈夫遞給她一個女寶寶，她後來透過體外人工授精方式成功受孕。



陳佩霞在聲明中說，她當時告訴友人自己懷的是女兒，友人原本不以為然，說她連超音波掃描都還沒做，結果證明她懷的真的是女兒。



劉文建是家中獨生子，12歲那年跟著雙親從中國飄洋過海來到紐約追尋美國夢，卻慘死街頭，讓兩老悲痛欲絕。



如今劉家有後，陳佩霞友人迪爾格斯基（Maria Dziergowski）說：「（劉文建）雙親情緒非常激動，抱著孫女痛哭。」



劉文建的母親透過翻譯告訴紐約「每日新聞」（New York Daily News），「孫女長得像媳婦，但她的眼睛和額頭像我兒子，臉的上半部像我兒子，下半部像媳婦，頭形跟我兒一模一樣。我在她身上看到我的兒子」。



翻譯表示，陳佩霞瞞著公婆，一直嘗試透過人工授精方式懷孕：「她不斷嘗試，但又怕公婆擔心自己，所以直到成功懷孕才告知他們。」



劉家人打算在安潔莉娜滿月時帶她到劉文建墳上，讓他知道自己有了女兒。（譯者：中央社李佩珊）1060727