騎自行車已是台灣的熱門休閒活動，不過，長時間頻繁騎車也可能引發疑慮。泌尿科醫師門診觀察發現，不少因「攝護腺特異性抗原指數」(PSA)過高而擔心罹癌的就診民眾，都是自行車運動的重度愛好者。醫師提醒，PSA指數會因騎自行車、性行為、內視鏡檢查而飆高失真，若出現異常情形，還是必須到醫院接受肛門指診等進一步檢查。

國健署最新統計，攝護腺癌位居國人十大癌症第6名，北醫附醫泌尿科主任葉劭德表示，攝護腺癌初期幾乎沒有症狀， 要及早發現治療，可透過抽血檢驗「攝護腺特異性抗原指數」(PSA)或是採具侵入性的「肛門指診」。雖然「肛門指診」檢查快速，不過可能是擔心尷尬，男性接受度並不高；抽血檢驗PSA則較為常見，但其數值也會因騎自行車、性行為、內視鏡檢查、服用瀉劑等而出現異常。

葉劭德說，近半年來門診就有超過10名、約40歲左右男性慌張找上門，全因PSA過高擔心罹癌而求診，這群人共同點就是騎車往往40公里起跳，一騎就是好幾個小時，結果健檢發現PSA飆高，遠遠超過正常值4，有人甚至飆到10，經要求暫停騎車一段時間後再驗，數值果然恢復正常，證實是虛驚一場。葉劭德：『(原音)有一部份他很明顯，就是單車一段時間不騎之後，PSA就降下來，像這種病人我們就不會做切片檢查；有少數病人單車停止後PSA沒有降回正常值，就做了切片，切片都沒有找到癌細胞，還是要懷疑可能是單車造成的，可能他刺激的時間比較久、傷害比較大一點，就有可能造成PSA短時間內沒辦法恢復正常。』

至於為什麼騎自行車會造成癌指數飆升？葉劭德指出，騎車時身體重量集中於臀部及會陰部，會陰部與攝護腺間僅隔4至5公分，會陰部持續遭自行車坐墊撞擊壓迫，如同一直「按摩」刺激攝護腺，進而促使PSA過度分泌，檢驗數據也就失真。他提醒，包括一周內曾接受大腸鏡等內視鏡檢查、服用瀉劑、24小時內有性行為、頻繁騎飛輪或自行車，都會造成PSA數值異常，檢驗前最好避免；若出現異常狀況，還是要盡速到醫院接受「肛門指診」等進一步檢查，以釐清原因。