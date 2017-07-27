豪友對決 飯店迎賓甜點黑人喊怪NOWnews今日新聞 (2017-07-27 14:48)
藝人「黑人」陳建州昨至深圳，參加知名球星林書豪主辦的2017林書豪明星賽「豪友對決」。他到下榻飯店後，發現迎賓甜點「相當奇怪」，忍不住錄製影片上傳粉絲團，果然引發熱議。
只見影片中，繽紛馬卡龍被放置在球形容器中，水果、巧克力在桌上的白盤中排列的井然有序，仔細一看，馬卡龍上方竟有黑人的大頭照，照片四周還用糖霜擠出美麗花邊，相當獨特，但看久了實在頗怪。黑人表示，「因為今天這場比賽名稱叫做『豪友對決』2017林書豪明星賽，有準備了相關的一些甜點，最主要的，他準備了這一個，裡面竟然有照片，精緻是精緻啦，美味當然是可口，但總是覺得怪怪的，有你一個照片在這裡，謝謝喔，這麼貼心的一個準備。」
▲黑人喊怪的甜點。（圖／翻攝自臉書，2017.07.27）
粉絲見狀立刻突破盲點，「哇，鮮花素果都備齊了，照片也準備好了。」、「還好旁邊沒放蠟燭！」、「有點可怕耶！」、「凡事小心行事，平安順心。」、「黑人還這麼年輕！不會有事的。」
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