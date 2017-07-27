▲李準基覺得此次接演的角色很有魅力。（圖／KKTV提供 , 2017.7.27）

由李準基、文彩元、孫賢周領銜主演的電視劇《犯罪心理》已在昨（26日）晚間於韓國播出，首集收視則有4.187%，對在有線頻道tvN播出的成績來看，其實相當不錯。

不少觀眾看完第一集後反應兩極，有的人認為韓版《犯罪》沒有原版好看，但也有不少網友覺得，能拍出如此水準其實不容易，應該要多看幾集才能定論。

李準基睽違四年再回歸時裝劇，他在《犯罪心理》中飾演NCI搜索要員金賢俊，日前接受雜誌訪問時，曾提到希望透過此角色，能讓觀眾感到驚艷、看見李準基不同以往的面貌，而他也接受《NOWnews》訪問，聊到在接觸「金賢俊」角色後，覺得最迷人的地方，是這個角色能夠深刻的感受被害者的心境，並且渴望擁抱他們，讚「金賢俊」相當具有人情味。

雖然在《犯罪》中，李準基擔任重要的搜索要員，但他覺得，自己不是整部劇的帶領人，「我身為團隊的一員，除了面對團員也進入犯罪現場，面對犯罪及被害人，我希望在這種多樣的人際關係裡，帶給大家截然不同的感受」，同時說到，賢俊這個角色，除了渴望擁抱被害人，更能體會被害者的心情，並且比他們感到更憤怒。

▲李準基在《犯罪心理》中飾演金賢俊。（圖／KKTV提供 , 2017.7.27）

至於「金賢俊」的個性，李準基說：「這就是他的魅力所在。」笑說這角色也比之前所飾演的角色更聰明、更立體明確，「因為是心理側寫師，大家應該都滿期待的，會想知道李準基如何詮釋這個角色，我想觀眾們看了的話，應該會感到很滿意，當然如果想要有這樣的結果，我也要盡很大的努力」，撇除收視亮眼與否，他相當期待大家會給予什麼評價。《犯罪心理：韓國》將於每周四、五於KKTV播出。

▲李準基。（圖／KKTV提供 , 2017.7.27）