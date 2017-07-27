臉書輸入么么哒 愛心特效大爆發NOWnews今日新聞 (2017-07-27 15:08)
臉書時常有許多有趣的彩蛋特效，如近日哈利波特20周年時只要輸入「Harry Potter」，發送出去後就會有煙火特效。而現在又有新的特效詞出現了，就是中國大陸常用用語「么么哒」。
「么么哒」是中國大陸時下年輕人常用詞語，意思是用以表達對一個人的鍾情與喜愛，一般多用在情侶之間，不過現在用途已經十分廣泛，只要是想賣萌都可以用上「么么哒」。
而現在在臉書輸入「么么哒」的話，畫面兩旁就會出現大量愛心特效，連「么么哒」三個字也會變成粉紅色，不管是留言或是發文都有效果，現在就來一起輸入「么么哒」給你喜歡的人吧！
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