少女時代8月7日回歸 潤娥預告照率先公開Wow!NEWS新聞網 (2017-07-27 12:49)
bnt新聞訊 韓國女團少女時代確定將於8月7日攜新專輯正式回歸。
SM娛樂方面27日表示，少女時代將於8月7日發行第6張正規專輯「Holiday Night」，並公開了成員潤娥的個人預告照和預告視頻。新專輯「Holiday Night」收錄了包括雙主打「All Night」和「Holiday」在內的共10首歌曲，時隔兩年再次回歸的少女時代將通過新專輯盡情展現她們的多樣音樂色彩，引發全球粉絲關註和期待。
另外，少女時代將於8月5日在首爾奧林匹克公園奧林匹克HALL舉行出道十周年紀念Fanmeeting“‘GIRLS´ GENERATION 10th Anniversary - Holiday to Remember –”。王容/文 SM娛樂/圖
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