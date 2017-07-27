



bnt新聞訊 韓國演員顯祐確定出演SBS電視臺周末劇「Bravo My Life」。



SBS方面27日向媒體表示：“顯祐已確定將出演周末劇「Bravo My Life」。”「Bravo My Life」講述了電視臺助理導演、準備七年還未能出道的演員，以及在電視臺目中無人的絕對掌權者之間的故事。顯祐將在劇中飾演準備7年都未能出道的演員金範宇（音譯），這也是他出道後首次擔任三大臺劇集的主演，表現引發大眾期待。

另外，「Bravo My Life」將接檔「姐姐還活著」，於10月14日首播。王容/文 bnt新聞DB/圖









本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』