「20世紀少年少女」正式開拍 計劃9月末播出Wow!NEWS新聞網 (2017-07-27 12:56)
bnt新聞訊 韓國MBC電視臺月火劇「20世紀少年少女」正式開拍，將於9月末與觀眾見面。
「20世紀少年少女」講述了從小一起長大的三個35歲“母胎單身”女人的愛情和友情故事，男女主演由金基石和韓藝瑟擔任。金基石飾演證券分析師出身的投資專家孔誌源（音譯），韓藝瑟則飾演女團偶像出身的演員珍珍（音譯），與角色相似度很高的兩位演員將首次展開合作，表現引發觀眾期待。
在21日的首次拍攝結束後，韓藝瑟表示：“‘珍珍’和我有很多相似的地方，很高興能飾演這個角色。很感謝讓我有機會與優秀的演員、制作組合作，這會是一部非常有趣的作品。”金基石隨後也表達了出演感想：“這部劇雖然叫做「20世紀少年少女」，但我會努力拍攝，爭取打造出一部21世紀的優秀電視劇。”
另外，「20世紀少年少女」將接檔「王在相愛」，計劃9月末播出。王容/文 MBC/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遭親兒控訴說謊 陳子強說話了【NOWnews今日新聞】
Ella在嬰兒床甜蜜哄勁寶 賴解孵虧：床塌了輪到妳組【NOWnews今日新聞】
崔苔菁身材遭批評 曹西平：請不要欺負我的女神【NOWnews今日新聞】
安潔莉娜裘莉因病面癱 浴室躲子女痛哭【NOWnews今日新聞】
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》