



bnt新聞訊 韓國MBC電視臺月火劇「20世紀少年少女」正式開拍，將於9月末與觀眾見面。





「20世紀少年少女」講述了從小一起長大的三個35歲“母胎單身”女人的愛情和友情故事，男女主演由金基石和韓藝瑟擔任。金基石飾演證券分析師出身的投資專家孔誌源（音譯），韓藝瑟則飾演女團偶像出身的演員珍珍（音譯），與角色相似度很高的兩位演員將首次展開合作，表現引發觀眾期待。

在21日的首次拍攝結束後，韓藝瑟表示：“‘珍珍’和我有很多相似的地方，很高興能飾演這個角色。很感謝讓我有機會與優秀的演員、制作組合作，這會是一部非常有趣的作品。”金基石隨後也表達了出演感想：“這部劇雖然叫做「20世紀少年少女」，但我會努力拍攝，爭取打造出一部21世紀的優秀電視劇。”





另外，「20世紀少年少女」將接檔「王在相愛」，計劃9月末播出。王容/文 MBC/圖









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