



bnt新聞訊 韓國組合JJ Project全新專輯「Verse 2」將於31日發行，完整體預告照27日公開。





JYP娛樂方面27日零時通過官網官方SNS公開JJ Project新專輯「Verse 2」完整體預告照。預告照中，如同在旅行途中的JB和珍榮灑脫隨性，略顯仿徨的目光中又不乏感性，展現了別樣的青春氣息。時隔5年再次回歸的JJ Project將通過全新的音樂展現他們的成長面貌，引發粉絲期待。





另外，JJ Project新專輯「Verse 2」音源、MV將於31日正式公開。王容/文 JYP娛樂/圖









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