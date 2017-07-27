







bnt新聞訊 韓國演員李寶英確定將出演tvN電視臺新劇「Mother」。





李寶英所屬經紀公司方面27日表示：“李寶英確定將出演「Mother」，拍攝日程及播出時間目前均未確定。”tvN新劇「Mother」翻拍自日本NTV電視臺2010年播出的同名電視劇，講述了一個女人“綁架”了被虐待的少女，決心成為她的母親的故事。李寶英將飾演原版日劇中的鈴原奈緒一角，擁有精湛演技的她將怎樣演繹韓國版「Mother」，引發觀眾期待。





另外，原版日劇「Mother」由松雪泰子、蘆田愛菜等主演，在2010年4月播出後獲得好評，成為當年的人氣劇集。王容/文 bnt新聞DB/圖

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