







bnt新聞訊 韓國MBC電視臺全新綜藝節目「被子外面很危險」將於8月中旬開播，李尚禹、HIGHLIGHT成員龍俊亨、EXO成員XIUMIN、WannaOne成員姜丹尼爾、朴載正出演。





「被子外面很危險」方面27日公開節目出演陣容，李尚禹、龍俊亨、XIUMIN、姜丹尼爾、朴載正加盟節目。「被子外面很危險」是展現“宅男”藝人們一同外出休假的節目，即使擁有休息時間也不知如何度過的節目成員們將尋找並學習有趣的興趣愛好，展開“被子外”的生活。





另外，「被子外面很危險」計劃於8月中旬播出。王容/文 YMC，bnt新聞DB/圖

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