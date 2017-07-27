朴元舉行新專發布會 趙賢雅到場助陣Wow!NEWS新聞網 (2017-07-27 13:06)
bnt新聞訊 27日上午，韓國歌手朴元在首爾南山藝術院舉行新專輯「0M」媒體發布會，混聲組合URBAN ZAKAPA成員趙賢雅到場助陣。王容/文 曺熙善/圖
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