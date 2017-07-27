張賢勝時隔兩年發新曲 演繹感性抒情風Wow!NEWS新聞網 (2017-07-27 13:08)
bnt新聞訊 韓國歌手張賢勝27日突襲發表新曲，抒情曲風展現感性魅力。
CUBE娛樂方面於27日零時通過官方SNS公開了張賢勝全新數碼單曲「HOME」封面照，音源將於當天晚6時突襲公開。此次的新曲「HOME」將不同於以往的風格，是展現感性魅力的抒情歌曲。歌曲風格如曲名「HOME」一樣給人以安定舒適的感覺，時隔兩年回歸的張賢勝將通過新曲講述他最簡單真實的故事。
另外，張賢勝的全新數碼單曲「HOME」將於27日晚6時（韓國時間）公開。王容/文 CUBE娛樂/圖
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