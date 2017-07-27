防彈少年團2017世巡首爾Final場12月舉行Wow!NEWS新聞網 (2017-07-27 13:10)
bnt新聞訊 韓國男團防彈少年團2017“WINGS TOUR”世界巡回演唱會將於12月以首爾Final場落下帷幕。
防彈少年團方面27日通過官方SNS公開“2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE Ⅲ THE WINGS TOUR THE FINAL”海報，宣布2017年世巡首爾Final公演將於12月8日、9日、10日三天在首爾高尺巨蛋舉行。防彈少年團從今年2月的首爾場為開端，之後在南美、東南亞、澳洲、日本等地區和國家的17個城市舉行了32場演出，此次巡演的下半年追加公演日程也將於之後公開。
另外，防彈少年團將於9月攜新專輯回歸。王容/文 Big Hit娛樂/圖
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