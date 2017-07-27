任天堂Line機器人 連吉他也懂NOWnews今日新聞 (2017-07-27 14:31)
任天堂推出的Line對話機器人「キノピオくん（奇諾比歐）」，目前在日本引起一股風潮，因為他不只可以跟用戶對話，甚至還能夠教你「彈吉他」！
日本網友發現，只要對奇諾比歐打出C#（C#大調），他就會回應你「吉他指法」以及一段C#聲音檔。其他比如像是Caug等和弦，奇諾比歐也可以精準回答。
除了吉他指法之外，輸入其他東西如字母「C」，他就會一起列出許多跟C有關的東西，像是新3DS的「C搖桿」、元素「碳」（Carbon）和吉他的C調等多種訊息，其他連麻將等牌譜他也略懂，這真是太厲害了！
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