臉書投資非營利組織 對抗假新聞NOWnews今日新聞 (2017-07-27 14:40)
社群網站龍頭臉書宣布，將提供50萬美元的基金給一個非營利組織作為創始基金之用，該非營利組織宗旨是協助保護政黨、投票制度與資訊提供者避免遭駭客與宣傳廣告攻擊。
據《中央社》報導指出，這項計畫稱為「捍衛數位民主」，由民主黨希拉蕊．柯林頓與共和黨羅姆尼的前競選團隊主管主導，並由哈佛大學甘迺迪政治學院正式宣布。
在2016美國大選期間，擁有20億用戶的臉書被用為散布假新聞的主要平台。臉書表示，希望有更多人能夠參與這項計畫，來阻斷假新聞與駭客入侵。
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