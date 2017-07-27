▲阿嬌透露精神狀況不好是因為頸椎舊傷所致。（圖／翻攝自IG，2017.07.27）

阿嬌（鍾欣潼）日前為宣傳電影《京城81號2》，開直播與網友互動，但她精神不振的模樣，讓喜愛她的粉絲頗為擔憂。昨（26）日阿嬌在IG透露是因為頸椎受傷，又要忙及搬家的事，才導致精神狀況日趨下滑。

阿嬌表示，之前演唱會就發現集中力出現問題，並時常會感到頭暈，已經好幾個晚上都無法好好睡覺，加上最近適逢搬家，不眠不休在家整理雜物，才讓頸椎舊患問題更嚴重。阿嬌認為現階段最重要的是，「能夠找到一個很好的醫生，幫我的身體回復健康！」也說往後會多做背肌的運動，把骨骼保護好，以後就不用擔心睡不好了。

▲阿嬌PO出搬家照，多色內在美也一同入鏡。（圖／翻攝自IG，2017.07.27）

除了與粉絲報告身體狀況外，阿嬌也PO後頸、搬家照，讓喜愛她的粉絲更貼近她的生活。只見一片凌亂的打包行李中，阿嬌的各色內在美也大方入鏡，意外成為另一個話題焦點。

▲阿嬌雜物眾多。（圖／翻攝自臉書，2017.07.27）