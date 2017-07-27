羅馬尼亞衛生部26日晚間表示，國家需要通過疫苗接種法，並徹底檢討國內醫療服務，以防止麻疹疫情再擴散。目前羅馬尼亞已有32人因麻疹而死，多過其他歐洲國家。

做為歐盟(EU)一員的羅馬尼亞衛生部指出，國內有22萬4,202名9個月至9歲孩童尚未接種麻疹疫苗，而這種透過直接接觸與空氣散播的高傳染性病毒，至今仍是全球孩童最大的殺手之一。

羅馬尼亞於2016年2月開始爆發麻疹疫情，迄今已接獲8,246件孩童與成人病例，當中的32起死亡案例遍布國內各地，但在疫苗接種率低於50%的某些西部郡縣死者特別多。

另外，根據歐洲疾病預防管制中心(European Centre for Disease Prevention and Control)，目前歐洲各地都在收緊疫苗接種規範。對於麻疹、水痘、腮腺炎等疾病的免疫接種率下滑，已導致歐洲相關病例增加。