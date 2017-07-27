漫博日本館邀日本藝人連番登台表演中央社 (2017-07-27 14:50)
全台最大動漫盛典「漫畫博覽會」將登場，場內焦點「ICHIBAN JAPAN 日本館」，將邀請日本藝人AKIRA（左起）、小林劍道、聲優矢尾一樹出席，以及由藝人鬍鬚女（右上）與才木玲佳（右下）組成的團體「DEADLIFTLOLITA」等人登台表演。（台灣東販提供）中央社記者江佩凌傳真 106年7月27日
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