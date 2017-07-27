007系列新片 擬鎖定法國導演執導中央社 (2017-07-27 14:50)
007系列的新片預計2019年11月8日上映，至於導演人選，法國導演楊迪曼格被看好。（摘自楊迪曼格IG）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年7月27日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Xceed Data Manipulation Suite ( 單機開發授權 )
- 【Jeep Spirit】自然率性休閒皮帶錶-銀框淺黃x淺咖啡色(JPS
- Coolfoam自然感 三線高澎度免翻面乳膠+記憶膠+羊毛獨立筒床
- MG珍寶-三線蠶絲+乳膠抗菌硬式獨立筒床墊-雙人加大6尺
- 【Jeep Spirit】美國指標美式復古風腕錶-黑X褐色(JPS50203)
- PLAYBOY- 2WAY手提包 摩登色彩 Modern Tone系列-珍珠白
- 【依波路 E.BOREL】祖爾斯系簡約機械女錶(LS9288-25321)
- SANTA BARBARA POLO - 小型手提/側背兩用記者包-經典黑
- Max Mara-WEEKEND 深藍刷色窄管牛仔褲
- agnes b. VOYAGE圓弧折紋斜背包(大/米)
遭親兒控訴說謊 陳子強說話了【NOWnews今日新聞】
Ella在嬰兒床甜蜜哄勁寶 賴解孵虧：床塌了輪到妳組【NOWnews今日新聞】
崔苔菁身材遭批評 曹西平：請不要欺負我的女神【NOWnews今日新聞】
安潔莉娜裘莉因病面癱 浴室躲子女痛哭【NOWnews今日新聞】
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》