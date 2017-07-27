許茹芸加盟索尼音樂 107年有望出新專輯中央社 (2017-07-27 14:50)
歌手許茹芸（圖）加盟索尼音樂，許茹芸表示，加入索尼音樂期盼在音樂上能反璞歸真，歸零回到音樂的原點，期待明年推出新專輯以及新的演出計畫。（索尼音樂提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年7月27日
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