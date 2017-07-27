▲賈靜雯香汗淋漓，運動完整個人躺坐在沙發。（圖／翻攝自臉書，2017.07.27）

藝人賈靜雯與修杰楷結婚後，生了兩個女兒咘咘與Bo妞，加上梧桐妹，一家五口生活在一起，夫妻兩時常在臉書分享生活日常與育兒經驗。昨（26）日賈靜雯在社群媒體坦承「有點自虐傾向」。

賈靜雯放上自己數張運動照，發文表示，「早上被好久不見的Jing老師魔鬼訓練，我久久沒練的身軀，累……但又有種被操練後的快感，有點自虐傾向。」照片中，只見賈靜雯香汗淋漓，運動完整個人躺坐在沙發，她還特別標註「享受自虐式的變美方式」，讓粉絲一窺女神維持完美身形的方法。

▲運動中的賈靜雯。（圖／翻攝自臉書，2017.07.27）

粉絲見狀，紛紛稱讚，「好漂亮的媽咪！從女神身上可以了解到，有位好的另一半跟運動，可以讓人涷齡水噹噹。」、「漂亮美麗的媽咪！」、「美媽加油！」、「加油，凍齡美女！」