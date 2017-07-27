韓國演員金智媛靠著喜劇《High Kick 3！短腿的反擊》展露頭角，隨後在《致美麗的你》、《繼承者們》中都有不錯的成績，不過最令人印象深刻的，就是她在《太陽的後裔》中，與徐大榮的戀情，以及跟宋慧喬、宋仲基在劇中的互動。今（27日）金智媛接受訪問，被問到是否早知雙宋要結婚的消息？她表示：「是看了新聞才知道。」

金智媛與朴敘俊主演的電視劇《三流之路》七月中播畢，今受訪時媒體問到，她在拍攝《太陽的後裔》時認識了宋仲基與宋慧喬，是否知道兩人結婚消息？金智媛說自己是看到新聞才知道，「我在拍攝現場是年紀最小的，都在忙自己的事情，完全不知道他們的進展」。

至於得知兩人的喜訊後，有無傳訊息祝福他們？金智媛則說：「他們最近應該收了不少的祝福訊息，所以我還沒有發。」接著表示：「非常恭喜他們，彼此相愛是一件幸福的事情，不管是誰都會羨慕。」不過看到兩人因戲相識相戀，金智媛倒是沒想過自己有天也會因戲結緣，非常好奇另一半什麼時候會出現。