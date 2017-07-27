金智媛羨慕宋仲基、宋慧喬 盼另一半早早出現NOWnews今日新聞 (2017-07-27 14:14)
韓國演員金智媛靠著喜劇《High Kick 3！短腿的反擊》展露頭角，隨後在《致美麗的你》、《繼承者們》中都有不錯的成績，不過最令人印象深刻的，就是她在《太陽的後裔》中，與徐大榮的戀情，以及跟宋慧喬、宋仲基在劇中的互動。今（27日）金智媛接受訪問，被問到是否早知雙宋要結婚的消息？她表示：「是看了新聞才知道。」
金智媛與朴敘俊主演的電視劇《三流之路》七月中播畢，今受訪時媒體問到，她在拍攝《太陽的後裔》時認識了宋仲基與宋慧喬，是否知道兩人結婚消息？金智媛說自己是看到新聞才知道，「我在拍攝現場是年紀最小的，都在忙自己的事情，完全不知道他們的進展」。
至於得知兩人的喜訊後，有無傳訊息祝福他們？金智媛則說：「他們最近應該收了不少的祝福訊息，所以我還沒有發。」接著表示：「非常恭喜他們，彼此相愛是一件幸福的事情，不管是誰都會羨慕。」不過看到兩人因戲相識相戀，金智媛倒是沒想過自己有天也會因戲結緣，非常好奇另一半什麼時候會出現。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
遭親兒控訴說謊 陳子強說話了【NOWnews今日新聞】
Ella在嬰兒床甜蜜哄勁寶 賴解孵虧：床塌了輪到妳組【NOWnews今日新聞】
崔苔菁身材遭批評 曹西平：請不要欺負我的女神【NOWnews今日新聞】
安潔莉娜裘莉因病面癱 浴室躲子女痛哭【NOWnews今日新聞】
被控訴詐欺？吳宗憲大砲回應：不告她我婊子仔！【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》