▲左起海裕芬、楊丞琳、藍正龍、李杏、路斯明，出席《前男友不是人》記者會。（圖／記者葉政勳攝，2017.07.27）

楊丞琳、藍正龍、李杏和路斯明今（27）日出席八大戲劇《前男友不是人》記者會，主持人海裕芬在現場炒熱氣氛，這次她在劇裡飾演楊丞琳認識十年的閨密，楊丞琳還為此揪她同居，讓海裕芬又驚又喜。

海裕芬和楊丞琳私下是認識很久的朋友，這次兩人在戲裡要演閨密，楊丞琳還為此約海裕芬同居，讓海裕芬受寵若驚喊：「活到40歲，第一次有人邀我同居欸，楊丞琳竟然要我跟她睡！」還說一接到楊丞琳的電話馬上去買全新的內衣褲，笑翻眾人。

楊丞琳則解釋，雖然和海裕芬本來就是很好的朋友，但是她認為，「很好」和「十幾年」是有差距的，所以才會問海裕芬，開拍前或是期間要不要去住她家，這也是她第一次這樣要約別人「同居」。

另外，對於這次和藍正龍合作，楊丞琳開心地說：「有點期待正式拍的時候會是什麼樣子。」藍正龍則搞笑說：「讓自己感覺年輕一點，幼稚一點，最近在跟我兒子學表情。」藍正龍還把海裕芬工作搶去，當起主持人 cue大家合照擺姿勢，相當逗趣。