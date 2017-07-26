王心凌私密照外流原因是？ 陳沂推斷這可能NOWnews今日新聞 (2017-07-27 13:54)
主持人陳沂對於時事向來有犀利見解，昨（26）日她在臉書發文提及王心凌私密照外流風波，推斷姚元浩應是將照片傳給朋友炫耀，才會不小心流出去，她對姚元浩說要跟王心凌「一起面對」的說詞感到噁心，更批隋棠聲稱要「保護心凌」的說法，比姚元浩更噁心。
陳沂先在臉書酸完隋棠、姚元浩，晚間更開直播與網友分享她的心情，陳沂透露過去曾與三人共事過，她認為王心凌就是個很真誠的女生，也說跟隋棠工作很舒服但有些距離感，至於風波男主角，陳沂則是不客氣直說：「姚元浩就是一個其實你也很不紅，不用在那邊耍大牌的人。」
▲隋棠面對媒體詢問王心凌私密照遭公布事件，表示不便多說。（圖／記者林調遜攝，2017.7.26）
此次私密照外流風波，姚元浩認了照片由他拍攝，但否認流出。陳沂對這點也相當好奇，認為姚元浩又不像陳冠希是因為電腦送修，才意外讓照片流出，「莫非是駭客？但我是駭客也會去駭T.O.P或是金城武，誰要去駭姚元浩啦？」言詞之間對於姚元浩的裡裡外外可說是無一好評。
有網友也認為姚元浩說詞牽強：「照片是他拍的，照片也在他手機裡，但不是他外流的，他也不知道怎麼外流，這麼羅生門的話也說的出口.......佩服。」陳沂更幽默神回：「看來只有眭澔平能為我們解答了。」
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