未發現新病例 南韓將調降禽流感警示中央廣播電台 (2017-07-27 13:08)
南韓政府表示，28日將把禽流感警示從最高級別下調一級。
南韓農林畜產食品部(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)今天(27日)透過聲明指出，高致病性禽流感的風險已經降低，自6月19日以來並未接獲新的病例通報。
自去年11月證實首起病例之後，亞洲第四大經濟體南韓便深受H5N8禽流感病毒株打擊，導致有創紀錄的逾3,700萬隻農場禽鳥被撲殺，佔國內總家禽數超過五分之一。
部會表示，到9月之前將持續消毒農場並監控情勢。
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