「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉的懶人舞影片慘被網友惡搞，配上各種音樂、旁白嘲諷她。（圖／翻攝自IG , 2017.07.20）

「重量級」天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）日前於拉斯維加斯開唱時動作懶散，隨便擺擺姿勢就讓男舞者扛著、抱著完成演出，被外界狂批失格。而事實上瑪麗亞凱莉可是有苦衷，近日她就被踢爆因暴飲暴食體重直線飆升，已經來到了120公斤大關，連走路都有障礙更遑論上台跳舞。

瑪麗亞凱莉日前於賭城登台，未料她祭出一段愛跳不跳的超狂「懶人舞」，除了肢體不靈活頻頻「落拍」，之後更由男舞者抱著、扛著，拼成人肉轎子共天后在台上玉體橫陳，超怪異的演出慘被網友噓翻。但根據 《Radar Online》報導，天后不是想偷懶而是自有苦衷，在於先前花蝴蝶因為工作、感情壓力接踵而至，讓她胃口失守，多次靠著暴飲暴食發洩，體重才會直線竄升逼近120公斤大關。過胖的身材讓花蝴蝶行走困難，但她還是必須踩著高跟鞋載歌載舞，顯然是吃足苦頭，才會在舞台上看起來肢體笨拙。

而瑪麗亞凱莉這段「懶人舞」上傳後慘被配音惡搞成各種版本，讓網友玩到不亦樂乎。而花蝴蝶近期可是為動畫《The Star》譜曲，悄悄推出新單曲，她也錄製了一段小影片毛遂自薦，但依舊不敵「懶人舞」話題。