對付選舉假新聞 臉書出資助非營利組織中央社 (2017-07-27 12:33)
（中央社拉斯維加斯26日綜合外電報導）全球最大社群網站臉書（Facebook）今天宣布，將對一個宗旨在協助保護政黨、投票制度與資訊提供者免遭駭客與宣傳廣告攻擊的非營利組織，提供50萬美元的創始資金。
路透社報導，這項計畫稱為「捍衛數位民主」（Defending Digital Democracy），是由民主黨人希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）與共和黨人羅姆尼（Mitt Romney）前競選團隊主管領導，一開始總部會設在哈佛大學（Harvard University）甘乃迪政治學院（Kennedy School of Government）。這項計畫上週就是由甘乃迪政治學院宣布。
臉書表示，希望有了更多參與者加入，能讓這個計畫成為由成員掌控、獨立的資訊分享中心。
每月用戶多達20億的臉書，自許為政治辯論與教育的媒介，但2016年美國大選期間，卻是被利用於散布假新聞和宣傳的主要平台。1060727
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