iPhone 8最終渲染圖曝光 新硬體成本反映在售價NOWnews今日新聞 (2017-07-27 12:05)
部落格作家Gordon Kelly在美國富比士網站上爆料iPhone 8 多張最終版本的渲染圖，並指出機身配置的變化與外型功能上的新設計。
Gordon Kelly指出，螢幕採用5.8英吋，且雖然iPhone 7取消3.5mm耳機接口引發許多爭議，iPhone 8 仍然保持這個作法，且能支援最新Type C規格，並導入快速充電設計。
另外iPhone 8也會採用立體聲喇叭，Touch ID也可望與電源鍵結合，還會搭載1,200萬畫素雙鏡頭相機，iOS 11也列為出廠時安裝的作業系統。
最後Gordon Kelly提到，iPhone 8的電池續航力將會大幅提高。不過他也很直白的說，這些硬體上的升級成本都會反映在價格上，根據他掌握到的消息指出，iPhone 8訂價將從美金1,100起跳，並只會提供128GB及256GB兩種版本。
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