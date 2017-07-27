▲為慶祝蘋果新品開賣，燦坤即日起到7月31日舉辦限時5天的「Apple 玩樂放暑假特別計畫」。（圖／燦坤提供）

每年暑假向來是消費性電子商品的銷售旺季，燦坤即日起舉辦限時 5 天的 Apple 產品優惠，新版 iPad 現折 1000 元， MacBook 還可享 12 期 0 利率，且因應父親節到來，購買新版 iPad 加購指定商品還送鋼化玻璃抗油汙保貼；全國電子則是鎖定爸爸節，祭出電鬍刀 48 折起的優惠，消費滿額送家電好禮，按摩家電、運動穿戴裝置等商品也有好康，積極搶占父親節市場商機。

為慶祝蘋果新品開賣，燦坤即日起到 7 月 31 日舉辦限時 5 天的「 Apple 玩樂放暑假特別計畫」，針對可滿足聽覺享受的 Beats 耳機以及兼具工作及娛樂功能的 iPad 、 Mac 推出眾多優惠提供消費者購買，新版 iPad Pro 10.5 吋現折 1000 元，限量 300 台， iPad Wi-Fi 32GB 會員超低價 9999 元，限量 300 台， MacBook 、 MacBook Pro 滿萬現折 500 元，加購延長 2 年保固主機滿萬現折千，加購螢幕保護貼再享 12 期 0 利率。

燦坤表示，進入暑假帶動家用遊戲主機及平板電腦等消費性電子商品熱銷，尤其近一個月內 iPad 總銷售量破萬台， 7 月中旬開放預約登記的新版 iPad Pro 10.5 吋已累積近 500 台的預約數量， 256GB 容量最受消費者的青睞，占比高達 7 成。

看好 iPad Pro 10.5 吋，燦坤指出，除了硬體升級之外，隨著 iOS 11 系統更新的加持，將會帶來輕巧而效能更強大的優勢，趕在父親節前開賣預計也能帶動父親節贈禮商機，現在只要購買新版 iPad 加購 Apple Pencil 或 Smart Keyboard ，就送鋼化玻璃抗油汙保貼。

父親節將至，全國電子祭出電鬍刀、健康按摩家電、運動穿戴裝置、手機、平板等各式父親節禮物優惠價格及方案，今年還特別在官網舉辦「父親節禮物線上預約、到店取貨」服務，禮物首選電鬍刀 48 折起，指定品牌機種買就送原廠好禮，還針對各個滿額門檻推出加碼好禮，最高門檻滿 1.2 萬可享好禮吸塵機器人、電腦電子鍋，以及現金折價券三選一。