▲鴻海7月26日在美國白宮宣布百億美元的美國投資計畫。其實這個名為「飛鷹計畫」的美國投資，一開始是由軟銀創辦人孫正義起頭的。圖為鴻海董事長郭台銘。（圖／NOWnews 資料照片）

鴻海 7 月 26 日在美國白宮宣布百億美元的美國投資計畫。其實這個名為「飛鷹計畫」的美國投資，一開始是由軟銀創辦人孫正義起頭的，今年初鴻海集團尾牙愛心嘉年華會後，郭董召開臨時記者會，指出赴美投資最早是好友孫正義先詢問他的意願，他說「商人哪裡有利益就往哪裡去」，並首度證實未來有很大機會攜手夏普在美國設置面板廠。

2016/12/7 當時美國準總統川普與軟銀創辦人孫正義會面，川普除表示軟銀將於美國投資外，外電也報導鴻海將投資。鴻海回應，的確正在評估潛在的投資機會，將持續與美方相關單位討論。

2016/12/30 鴻海與夏普 SDP 在大陸廣州針對 10.5 代顯示器全生態產業園區簽約，郭台銘回應媒體，會不會到美國設廠還不知道，因為美國新政府還沒上台，政策都不清楚。

2017/1/13 日經新聞報導，夏普高層主管透露，鴻海和夏普正在研究到美國設置面板廠的可能性。

2017/1/22 鴻海集團尾牙愛心嘉年華會後，郭台銘指出赴美投資最早是孫正義先詢問他的意願，他說「商人哪裡有利益就往哪裡去」，並首度公開證實未來有很大機會攜手夏普在美國設置面板廠。

2017/4/28 郭台銘與川普在美國白宮會面，外媒捕捉到郭董與集團副總裁戴正吳步出白宮，記者詢問與川普談些什麼，郭董僅以英文低調回應「自己記憶力不太好，已經忘了」。

2017/4/29 鴻海發出聲明，證實與​​​美國聯邦及州政府官員討論進行中的投資計畫，​期盼​​​大幅​增加​​​集團在美投資​金額​​​。鴻海感謝「白宮美國創新辦公室」引領推動相關進程所做的貢獻。

2017/6/14 川普露口風，透露有家大型製造商正在洽談投資，威斯康辛州可能很快有驚喜，外界猜測這家製造商就是鴻海。而鴻海回應，已就赴美設廠的條件及場地展開評估，但時機尚未適合對外證實，等經董事會及所有相關政府機關批准後，再行正式公告。

2017/6/22 鴻海股東會上，郭台銘表示赴美投資計畫名為「 Flying Eagle 」，所有產業與產品布局都在規畫中，要在 7 月底到 8 月初才會明朗，第一波將敲定 3 個州的布局。會上也說美方的積極度、執行力與效率超乎自己想像。

2017/7/6 外電報導，威斯康辛州議會代表公開信透露，鴻海有意在威斯康辛州東南部設點創造1萬個工作機會。鴻海重申，集團正探詢赴美擴充現有業務的潛在投資契機，且積極地和美方就相關計畫進行磋商中。

2017/7/12 郭台銘價值 20 億元台幣的私人飛機，被目擊在美國威斯康辛州悄悄現身，外界揣測鴻海美國設廠計畫中，威斯康辛州將是其中一州。

2017/7/25 川普再度公開表示，鴻海強烈地考慮在威斯康辛州設廠，相關消息人士也透露鴻海相中威斯康辛州，將設置大尺寸電視面板廠，且正積極進行最後洽談。

2017/7/26 鴻海於白宮宣布投資美國 100 億美元，第一步將在威斯康辛州打造世界最先進的液晶顯示（ LCD ）面板廠，預計為該州創造 3000 個全新的工作機會，並有機會上看至 13000 人規模。