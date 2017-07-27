▲安永聯合會計師事務所日前與馬來西亞創業促進會在馬來西亞首都吉隆坡舉辦企業回台 IPO 說明會，圖為馬來西亞地標雙子星大樓與吉隆坡塔。（圖／記者林昱均攝 , 2017.07.27）

新南向正夯，不僅有台灣房仲業龍頭至馬來西亞拓展分店，會計師事務所也鎖定馬來西亞、新加坡等海外企業，於吉隆坡舉辦了馬國企業回台 IPO （首次公開發行股票）說明會，資深會計師黃建澤表示，除了期望當地華商及優質企業回台掛牌，也期待將台股高殖利率、市場流動性佳的優勢推廣到海外。



安永聯合會計師事務所指出，由於台股具備高殖利率、市場流動性佳的優勢，日前安永與馬來西亞創業促進會合作舉辦「馬來西亞企業回台 IPO 說明會」，期望推動當地華商及優質企業把握回台上市機會，活絡台灣資本市場。

安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師黃建澤指出，其實相關的 IPO 上市，不僅新南向國家的企業利多，且還能有效解決企業接班問題。他指出，馬來西亞股票交易所 5 成以上的上市櫃公司為家族擁有，其中不少中小型企業正面臨接班人的抉擇，而要解決家族企業的二代接班問題，企業也可考慮透過上市將資產予以股份化，未來交棒時就可方便轉讓。



黃建澤認為，台灣資本市場較其他資本市場具備多層次、多功能的架構等特點，且未來若有企業規畫來台上市，也可借重有豐富上市櫃經驗的專家協助準備，以利精準掌握政策法規、投資環境與產業概況。