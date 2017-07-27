瞄準大馬公司接班潮 台企拉攏回台掛牌NOWnews今日新聞 (2017-07-27 11:44)
新南向正夯，不僅有台灣房仲業龍頭至馬來西亞拓展分店，會計師事務所也鎖定馬來西亞、新加坡等海外企業，於吉隆坡舉辦了馬國企業回台 IPO （首次公開發行股票）說明會，資深會計師黃建澤表示，除了期望當地華商及優質企業回台掛牌，也期待將台股高殖利率、市場流動性佳的優勢推廣到海外。
安永聯合會計師事務所指出，由於台股具備高殖利率、市場流動性佳的優勢，日前安永與馬來西亞創業促進會合作舉辦「馬來西亞企業回台 IPO 說明會」，期望推動當地華商及優質企業把握回台上市機會，活絡台灣資本市場。
安永聯合會計師事務所審計服務部執業會計師黃建澤指出，其實相關的 IPO 上市，不僅新南向國家的企業利多，且還能有效解決企業接班問題。他指出，馬來西亞股票交易所 5 成以上的上市櫃公司為家族擁有，其中不少中小型企業正面臨接班人的抉擇，而要解決家族企業的二代接班問題，企業也可考慮透過上市將資產予以股份化，未來交棒時就可方便轉讓。
黃建澤認為，台灣資本市場較其他資本市場具備多層次、多功能的架構等特點，且未來若有企業規畫來台上市，也可借重有豐富上市櫃經驗的專家協助準備，以利精準掌握政策法規、投資環境與產業概況。
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