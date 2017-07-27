▲Google 調查，國內中小企業最愛運用的網路行銷工具為社群平台，比重逾七成。圖為 Google 業務總監李芝禎。（圖／記者陳家蕙攝 , 2017.7.27）

無「網」不利的時代來臨，調查顯示，國內已有超過八成中小企業利用數位工具進行行銷，以採用社群平台的比重逾七成最高，其次是在網站中加入影音內容、網站結合電子商務功能等。

Goole 公布「 2017 年台灣中小企業網路行銷行為分析報告」，國內已有 53% 的中小企業成為「高數位參與度」企業。 Google 大中華區經銷通路業務總監李芝禎指出，因應新興的數位趨勢，以採用社群平台做為網路行銷管道的中小企業比例最高，達 71% ，較 2014 年的調查顯著上升 25% ，其次為在網站中加入影音內容（ 50% ），較 3 年前增加 14% ，而在網站中加入電商功能的企業也提升一成，占 34% 。

▲ Google 公布中小企業網路行銷行為分析報告，影音及電商為中小企業投入數位行銷的兩大趨勢。（圖／記者陳家蕙攝 , 2017.7.27）

Google 認為，影音以及電商為中小企業投入數位行銷的兩大趨勢，而雖然有五成的企業認知到行動服務的重要性，卻僅有 32% 中小企業建置行動網站，在行動化服務上，中小企業仍有努力空間。