（中央社記者田裕斌台北2017年7月27日電）元大台灣50ETF(0050)即將在31日進行除息交易，今年每股配發現金股息0.7元，加計今年2月8日的第一次配息1.7元，元大台灣50ETF今年每股配出2.4元現金股息。



元大投信表示，元大台灣50ETF今年第一次配息僅花7個交易日就完成填息，創下2010年以來最短填息天數。



元大投信統計，目前台股指數股票型基金(ETF)共有15檔，並非每檔台股ETF都有配息，以2013年以來平均殖利率來看，以元大台灣高股息ETF(0056)平均殖利率4.31%相對高，其次是元大電子ETF(0053)的3.21%，有些ETF已經改為兩次配息。



元大台灣50ETF基金經理人張美媛表示，元大台灣50ETF (0050)在2016年率先改為一年配息兩次，每年分別於6月底及12月底進行收益分配評價，6月底時分配基金所收到上半年的現金股利為主，多於當年第三季除息，12月底時，則以分配下半年度所收到現金股利為主，多於隔年第一季除息。