元大台灣50ETF配息0.7元 31日除息中央社 (2017-07-27 11:48)
（中央社記者田裕斌台北2017年7月27日電）元大台灣50ETF(0050)即將在31日進行除息交易，今年每股配發現金股息0.7元，加計今年2月8日的第一次配息1.7元，元大台灣50ETF今年每股配出2.4元現金股息。
元大投信表示，元大台灣50ETF今年第一次配息僅花7個交易日就完成填息，創下2010年以來最短填息天數。
元大投信統計，目前台股指數股票型基金(ETF)共有15檔，並非每檔台股ETF都有配息，以2013年以來平均殖利率來看，以元大台灣高股息ETF(0056)平均殖利率4.31%相對高，其次是元大電子ETF(0053)的3.21%，有些ETF已經改為兩次配息。
元大台灣50ETF基金經理人張美媛表示，元大台灣50ETF (0050)在2016年率先改為一年配息兩次，每年分別於6月底及12月底進行收益分配評價，6月底時分配基金所收到上半年的現金股利為主，多於當年第三季除息，12月底時，則以分配下半年度所收到現金股利為主，多於隔年第一季除息。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ALTEAM 我聽】RFB-936 Hello Kitty藍牙無線耳機
- 【HERMES】馬鞍造型saddle charm 吊飾掛飾(橄欖綠)
- 【大東山珠寶】天鵝圓舞曲珍珠項鍊胸針兩用款 別針 領釦 圍
- 【AT HOME】茉伊拉2.3尺白色三門掀式鞋櫃
- 【YAHO 耀宏 海夫】YH316 養護型電動床（3馬達）
- 【東方翡翠寶石】木化石天然手鐲玉鐲/米白色帶淺褐色、圓鐲
- 【金石工坊】青金石手鍊-繽紛色彩奧地利水晶
- OLIVIA 星語 灰 雙人全鋪棉床包冬夏兩用被套四件組 歐枕
- 【The Leather Satchel Co.】11吋 英國手工牛皮劍橋包 手提
- LooCa 透氣排汗8cm彈力記憶床枕被小資組(雙人)
尼莎颱風進逼 北北基桃29日正常上班課【中央社】
首批Model 3交付：特斯拉的大日子 馬斯克的能源夢【北京新浪網】
富士康百億美元投資落戶美國 特朗普感謝郭台銘【北京新浪網】
金價沖高遇攔路虎 黃金多頭仍處危機【北京新浪網】
退出上海 統一獨資經營台灣星巴克 處分利益逾三百億【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》