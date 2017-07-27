（中央社記者林長順新北2017年7月27日電）新北市政府及榮民服務處今天舉辦聯合徵才活動，邀請大同公司、微笑單車、臺北港貨櫃碼頭、饗食天堂等40家知名廠商提供超過2000個職缺，吸引近1000名役男與榮民到場求職。



除了屆退役男外，新北市政府也首度與新北市榮民服務處合作，邀請退役軍官、榮民及榮眷參與活動，並透過通訊軟體將優質職缺及媒合活動訊息更快速傳送到求職者手中，活動現場更同步提供「求職密技」講座，讓參與民眾加強面試功力後立刻前往會場求職。



新北市榮服處表示，新北市的就業博覽會規模盛大，邀請廠商多是市場一時之選，提供許多職缺，也是全台少數針對役男辦理的就業博覽會，今年特地與新北市府合作，希望也讓退役軍人能夠找到安身立命的工作。



大學攻讀醫學系的屆退役男傅允彥表示，自己就學時就特別對眼耳科醫療有濃厚興趣，希望退役後能成為醫學相關的專業人才，「沒想到這次活動裡有醫療器材相關及護理諮詢師的職缺，真是來對啦！」



機械工程系畢業的替代役男張廷謚則希望尋找研發工程師相關工作。他說，這裡的職缺除了多元還具有挑戰性，從自動化、機械設計到模擬工程師都有，真的非常方便。



勞工局就業服務處表示，今年度就業博覽會製造業占28%、住宿餐飲業26%、服務業22%、批發零售業業13%，而科技業軟硬體工程師平均起薪約新台幣3萬5000元，餐飲業、服務業門市人員及批發零售業約2萬6000至3萬2000元，薪資水準最高的則是響賓餐旅事業的廚師職缺，月薪最高達5萬元。



兵役勤管科長賴小萍表示，「新北市屆退役男、榮民及市民聯合徵才活動」除了是全國地方政府唯一以在地役男為主要對象的就業媒合活動，今年更擴大邀請國防部陸、海、空三軍16個部隊屆退役男參與此次盛會，搭配各種職類的「職前訓練課程」，讓民眾能培養實力，更快尋得工作。