（中央社舊金山2017年7月26日綜合外電報導）使用者超過20億人的社群媒體龍頭臉書（Facebook）今天公布財報，第2季獲利因廣告激增而大幅成長。



法新社報導，臉書第2季淨利比一年前躍升71%來到39億美元，營收提高45%到93億美元。



由於財報優於預期，臉書盤後交易股價上漲約3.4%到171.3美元。



臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）說：「我們第2季和上半年表現很好。」



「我們的社群現在擁有20億用戶，我們著重於拉近整個世界的距離。」



根據臉書，截至6月底，每個月至少使用一次臉書的用戶有20億1000萬人，比去年同期增加17%。



臉書營收大部分來自廣告收入，其中行動廣告占了87%。



不過，臉書持續投資旗下平台和新發明，支出也同時增加33%到49億美元。（譯者：中央社李佩珊）